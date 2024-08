Inicia la remodelación de la cancha de fútbol 7 del Zacatal

Tras varias denuncias de usuarios y deportistas amateurs sobre el mal estado de la cancha del Zacatal, la dirección del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM), en colaboración con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais), consiguió una partida presupuestal para rehabilitar la cancha de fútbol siete de este parque. Gracias a estos recursos, se logró instalar un nuevo empastado, luminarias y mejorar las gradas, según informó en entrevista Ricardo Hernán Manríquez Castillo, titular del INDEM.

“Tiene aproximadamente tres semanas que iniciaron con los trabajos de rehabilitación del espacio, no solo de la cancha de fútbol 7. Si no de la cancha de baloncesto que ahí se encuentra entre un espacio de juegos para los niños, una parte recreativa, pintado de gradas, van a poner luminarias y a pintar la cancha completamente con todas sus áreas. La cancha de fútbol 7 va a contar con un empastado completo, y además se están reforzando las rejas de seguridad, ya que anteriormente no las tenían”.