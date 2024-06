Residentes de los Cabos quitaron oportunidad de votar a foráneos en casilla especial

Inconformidad por varios electores en la casilla especial ubicada en el Centro de Capacitación para El Trabajo Industrial 106 ubicado en la colonia Primero De Mayo, San José Del Cabo. Anel Fernandes, quien es servidora pública del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se presentó una alta afluencia de personas lo que derivó en el término de las boletas.

De acuerdo con las declaraciones de los electores que se manifestaron a las afueras de las instalaciones, a partir de las 15:00 horas de este domingo los funcionarios de casillas ya habían cerrado las puertas debido al término de las casillas, lo que ocasionó la molestia de varios electores.

Bajo consignas tales como “queremos votar” “somos ciudadanos, no somos delincuentes”, aproximadamente poco más de 50 personas exigían respuestas y soluciones por parte de un representante de casilla.

A las afueras del CECATI 106 hubo acercamiento de una servidora pública del Instituto Nacional Electoral (INE), Anel Fernández, quien explicó que las boletas se terminaron tanto en la delegación de Cabo San Lucas y San José del Cabo debido a la alta afluencia de personas, destacando de aquellas que residen en el municipio y que no actualizaron en tiempo su credencial de elector.

“La verdad les agradecemos la respuesta que tuvieron, el haber venido a votar, entiendo su enojo de no poder votar en este momento, se nos agotaron las boletas de las casillas especiales. Hubo muchísima gente que tiene más de un año viviendo acá y no cambió sus domicilios, entonces quiere decir que a la gente flotante que viene aquí por trabajos temporales o que viene de vacaciones le quitaron ese espacio por no renovar su credencial para votar”.