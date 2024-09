Se retrasa entrega de maquinaria de limpieza adquirida con recursos del Saneamiento Ambiental

El pasado mes de julio, el Subcomité del Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental anunció una inversión aproximada de 80 millones de pesos para la compra de 15 unidades recolectoras de basura, cuatro barredoras, un camión especial y una trituradora. Hasta el momento, solo han llegado 12 camiones de basura.

Ante la problemática actual de recolección de basura y limpieza en Los Cabos, medios de comunicación entrevistaron al director de Aseo y Limpia del municipio, Emilio Alejandro Lucero Martínez, para conocer el estado de la maquinaria faltante. El funcionario informó que los tres camiones pendientes se entregarán en los próximos días. El retraso se debió a problemas reportados por el proveedor con las cajas compactadoras que van en el chasis de los camiones.

“Esta fue una licitación que se dio a través de la Oficialia Mayor, no tengo el dato de cómo está el proceso. La primera licitación fue por separado, aquí solo se solicitaron los camiones recolectores; 15 en total. A la fecha únicamente tenemos 12, esperemos que ya se puedan incorporar las tres unidades pendientes. Yo he hablado directamente con quien ganó la licitación, menciona que existe un retraso en la planta en las cajas compactadoras que van en el chasis. Me comentó que podría ser en el transcurso de estos días que pudieran llegar”.