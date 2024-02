Revelan tráiler de la segunda temporada de “El Juego del Calamar”

A casi tres años de su debut, Neflix ha lanzado el tráiler oficial de la segunda temporada de “El Juego del Calamar”, esta serie surcoreana que se lanzó en 2021 que se convirtió en un fenómeno global rompiendo récords de audiencia y convirtiéndose en la serie más vista de la plataforma. Su éxito fue tal que la plataforma de streaming no tardó en anunciar una segunda temporada, a pesar de que no estaba planeada originalmente.

El este nuevo teaser, de apenas unos segundos de duración, ofrece un breve vistazo a algunos de los escenarios y personajes que estarán presentes en la nueva temporada. Aunque no se revela mucho sobre la trama, se observa como Gi-hun, el protagonista de la serie, abandona su avión en busca de venganza.

Además del regreso del elenco original, esta nueva entrega contará con la participación de nuevos actores como Yim Si-wan, conocido por ser miembro del grupo ZE:A; Kang Ha-neul y Park Sung-hoon. También se une al elenco el rapero Yang Dong-geun, conocido como YDG.

Además del tráiler, sitio de entretenimiento publicó imágenes oficiales de la nueva temporada. Se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre la trama, personajes y fecha exacta de estreno.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY

— Netflix (@netflix) February 1, 2024