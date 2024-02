¡Bye pasteles! Revendedores de Costco arrasan con flores previo al 14 de febrero (VIDEO)

Tal parece que los revendedores de Costco se mantienen pendientes de las nuevas adquisiciones para ofrecer según la temporada, pues durante febrero decidieron dejar a un lado a los pasteles, su producto estrella, para darle una oportunidad al comercio de flores.

Y es que a tan solo un día para la celebración del tan esperado 14 de febrero, las parejas generalmente festejan su amor de la mano de diversos regalos y detalles románticos, dentro de los que destacan siempre las rosas y cualquier otro tipo de flor.

Ante ello, los comerciantes decidieron aprovechar el Día de San Valentín para acudir a su bodega más cercana, prepararse para lo que pareciera una “mini guerra” y atacar con tal de conseguir los ramos suficientes para sus pedidos.

Tal es el caso de un video que circula en la plataforma de TikTok, el cual muestra el momento exacto en que se desató la locura dentro de la tienda departamental, pues de pronto todos los clientes comienzan a correr hacia diversas partes del establecimiento, sin embargo, la mayoría se dirigió a la zona de jardín.

De acuerdo con el sitio web de la tienda, el precio de un ramo mixto de flores al que etiquetan como “Chiltepec: tonos primaverales” tiene un costo de 599 pesos, mientras que el de rosas amarillas asciende hasta los 669 pesos mexicanos por 36 piezas.

Ante ello, los cibernautas argumentaron que no entendían la razón por la que los revendedores de Costco asistían a estas sucursales a surtirse de dicho producto, pues señalaron que en los mercados o negocios locales, los precios son mucho más económicos.

Además, como era de esperarse, el clip se robó la atención de los internautas, pues capó como los usuarios acapararon el producto por montón, hecho que provocó un sinfín de comentarios en su contra:

“Pobrecitos… se van a quedar con sus flores, he visto algo nuevo que claro no es de mi gusto pero sí de las jóvenes flores eternas”; “Costco se está volviendo un lugar desagradable para ir”; “SI PUDIMOS NO COMPRÁNDOLE A LOS DE LAS ROSCAS SE PUEDE HACERLES LO MISMO A ESTOS SALVAJES”, son algunos de los mensajes que se leen.