Piden revisar casas en BCS tras más de 1,600 sismos en 2025

Aunque Baja California Sur no se considera una zona de alto riesgo sísmico, el número de temblores registrados en lo que va de 2025 ha generado inquietud entre la población. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, este año se han detectado 1,607 sismos en la entidad, la mayoría de baja magnitud.

Sin embargo, especialistas aclaran que no hay un aumento real en la actividad sísmica, sino una mejor capacidad de detección gracias al monitoreo en tiempo real.

Roberto Ortega, investigador titular en sismología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), explicó que aunque los movimientos no son fuertes, sí pueden generar daños si las edificaciones presentan debilidades estructurales, especialmente en zonas de autoconstrucción.

“Desgraciadamente en nuestro estado, todavía se está acostumbrando las prácticas de autoconstrucción, entonces muchas veces algunos puntos no están completamente regulados y en otro sentido no, porque sean tan pequeños no generan un pequeño riesgo. En algunos casos hemos tenido caídas de bardas, se han roto algunos vidrios que no ponen en riesgo la integridad estructural pero realmente es muy importante mantener la seguridad, por lo que todo eso es muy importante estar revisando constantemente, saber conocer entre una cuarteadura y una completa ruptura completa de un muro”, expresó Ortega.