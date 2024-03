Reviven audio de López Obrador diciendo que no quiere nada con los Agúndez

La designación de Christian Agúndez Gómez como candidato de la 4T en Los Cabos ha generado controversia en el ámbito político, con manifestaciones en contra por parte de militantes de Morena y el PT. El alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, impugnó la designación de Agúndez Gómez, argumentando que su derecho a la reelección está por encima de cualquier encuesta. Además, varios actores políticos han anunciado su renuncia al proyecto del virtual candidato a la alcaldía.

Recientemente, ha vuelto a circular en internet un video antiguo, de fecha desconocida, en el que el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador expresa su deseo de no tener relación con los Agúndez. Cabe destacar que Christian Agúndez es hijo del exgobernador Narciso Agúndez, quien en 2012 estuvo preso por peculado y en 2014 fue absuelto del cargo.

“Tiene el antecedente de que nos traicionó, nos dio la espalda. Apenas había pasado la elección de 2006 y ya estaba la negociación con Calderón. Luego, el mismo Calderón lo encarceló. Por eso, nosotros no queremos nada con esa gente. Respetamos a todos, pero no queremos nada con Agúndez, ni con su hermano, ni con el ex gobernador. Nada, absolutamente nada. Que quede claro.” se escucha en aquella entrevista.