Riviera Nayarit es un destino vacacional ideal para pasar el invierno

El otoño comenzará oficialmente este 23 de septiembre, marcando el inicio de la temporada perfecta para planificar las próximas vacaciones de invierno. En este momento crucial, es tiempo de considerar destinos para escapar del frío que se instala en muchos lugares de México y el extranjero, y uno de los sitios destacados es la Riviera Nayarit.

En el año 2021, la prestigiosa revista Travel and Leisure reconoció a la Riviera Nayarit como uno de los mejores destinos invernales. Aunque su nombre podría no ser tan reconocido como el de otras ciudades mexicanas, esta región ofrece toda la belleza tropical y las aventuras necesarias para unas vacaciones inolvidables.

