“No estamos todas, nos falta Aly”, personal de IMSS y sociedad se unen en manifestación

En punto de las 06:00 de la tarde de este jueves 21 de septiembre, poco más de 300 personas, incluido personal médico y sociedad civil, se unieron en la segunda manifestación pacífica en el municipio de Los Cabos para exigir justicia por el feminicidio de la doctora Aly Suárez, quien laboraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 38 de la cabecera municipal.

Los presentes externaron su repudio y consternación por el fatídico acontecimiento, quienes marcharon bajo las consignas “No estamos todas, nos falta Aly”, “Justicia para doctora Aly”, partieron de las instalaciones del IMSS ubicado en la colonia Guaymitas, tomando la avenida Tecnológico hacia la carretera transpeninsular.

Luego de caminar un aproximado de cuatro kilómetros, se integraron a la prolongación Ignacio Zaragoza para finalmente llegar a la plaza Antonio Mijares. Todas las personas, incluido personal médico y amigos de la doctora Aly, decidieron pegar sus lonas y carteles en las paredes del Palacio Municipal, como mensaje para exigir justicia a las autoridades municipales y estatales. Es importante señalar que elementos de Tránsito Municipal y Policía Municipal se quedaron en las puertas del inmueble para brindar seguridad.

° La Paz exige justicia por el feminicidio de Ali Suárez

“Estos crímenes se caracterizan como crímenes de estado, porque atrás hay leyes que no se han cumplido, porque todavía sufrimos discriminación, desigualdad y la ley que nos portege no lo hace, ¿y saben por qué? Porque esta sociedad no ha entendido que valerla pena salvarnos la vida a las mujeres” (…) Y mientras esto siga pasando, no nos vamos a callar, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Ni una más ni una menos”, expresó una de las manifestantes.