(VIDEO) Robot “XBot-L” de 1.6 metros recorre la Gran Muralla China

La tecnología china ha vuelto a sorprender a los seres humanos con la caminata de un robot humanoide a lo largo de la Gran Muralla China. Hemos visto robots humanoides en la gran pantalla y en algunas de las mejores películas de ciencia ficción de Netflix. Sin embargo, este avance real marca un notable progreso en la robótica.

El video muestra a XBot-L, un avanzado robot de la empresa Robot Era, surgida del Instituto de Ciencias de la Información Interdisciplinar de la Universidad de Tsinghua. XBot-L ha demostrado sus habilidades motrices y ha hecho historia al ser el primer robot en caminar por la Gran Muralla China.

Con una altura de 1,65 metros, XBot-L muestra sus habilidades en un video de dos minutos. El robot no solo camina con normalidad, sino que también saluda, realiza movimientos de artes marciales y atraviesa diversos entornos, demostrando una notable versatilidad.

Robot Era has became the first company to bring a humanoid robot on the Great Wall of China in Beijing. XBot-L successfully carried out a walking test and practiced shadowboxing and other movements on the Great Wall yesterday. #humanoid #robot pic.twitter.com/0NBg8APsAf

— Yicai 第一财经 (@yicaichina) June 5, 2024