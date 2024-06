Roger Waters le envía mensaje a Claudia Sheinbaum por su victoria en las elecciones presidenciales

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, le envió un mensaje a Claudia Sheinbaum por su victoria en las elecciones presidenciales 2024.

El músico compartió una fotografía de la virtual ganadora participando en una protesta en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en 1991, por el comercio justo y la democracia.

Además, el compositor británico aprovechó para recordarle a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México que, actualmente, cientos de estudiantes protestan en el mismo campus, pero ahora por el genocidio en la Franja de Gaza por el grupo Hamas y finalizó su post con un contundente mensaje.

Cabe mencionar que el guitarrista es conocido por ser un fiel activista social, que ha criticado abiertamente la ofensiva militar desplegada por Israel, que ha resultado en la muerte de miles de personas.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no ha respondido al músico británico hasta el momento.

The New President of Mexico @Claudiashein

Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991.

Bravo Madame President.

Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza.

PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM.

✊🏼🇵🇸🕊️ pic.twitter.com/exNSWV9mx9

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) June 5, 2024