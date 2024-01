Sacan 150 kilos de basura de manglar Zacatecas en playa Comitán de La Paz

Voluntarios se organizaron para limpiar los manglares “Zacatecas”. De acuerdo con Alejandra Avilés, secretaria de Grupo Calafia, se juntaron alrededor de 30 bolsas de basura llenas de plásticos, neumáticos, envases de alcohol y diferentes artículos aparentemente desechados por visitantes a la playa “El Comitán”.

“Nosotros nos reunimos con Mar Libre precisamente para la limpieza de las playas puesto que no nos gusta la contaminación ya que la gente cuando hace visita a estas playas siempre dejan su basura, no se la llevan y es parte de la contaminación del mar aparte que la vista no es nada bonito encontrarnos con basuras grandes porque ahora sí que nos encontramos de todo tipo llantas, plásticos grandes, bolsas grandes de todo un poco […] Siempre sí llevamos bastantes, han de ser como 30 bolsas más o menos independientemente de la basura que va suelta, basura grande que no se pueden guardar en las bolsas ”.