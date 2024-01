Hombre de 81 años denuncia a sus hijas por despojarlo de su patrimonio

El ciudadano Miguel Vélez Liera, de 81 años, se acercó con el equipo de redacción de CPS Noticias y Tribuna de México para contar su versión de los hechos ocurridos los últimos años. De acuerdo con sus declaraciones, dijo que sus hijas lo quieren despojar de su patrimonio. Una vivienda ubicada en la colonia Guerrero y la segunda en el fraccionamiento Puesta del Sol. A través de muchos años en juicios presentó una denuncia pública ya que, según sus palabras, ha recibido amenazas.

“Últimamente las amenazas que he recibido son de Minerva, qué quiere quemar la casa, me cortó el agua, la luz y a todo esto ya no puedo soportar […] Mi vida cambió completamente, me preparé para ayudar a mis hijos pero me pagaron mal. Entonces solicito ayuda, he recurrido a diferentes instancias, pero las puertas se me han cerrado, me dicen esto me dicen lo otro y con el último licenciado que me prometió que me iba a ayudar tampoco pudo”.

Explica que llegó a La Paz hace más de 54 años como militar, él se enamoró del Puerto de Ilusión por lo que se dio de baja en el Ejército y formó una carrera como docente en la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur.

Según su testimonio, adquirió su vivienda en la colonia Guerrero donde formó su familia. Luego siendo profesor compró su segundo hogar en Puesta del Sol. Presuntamente, permitió que una de sus hijas viviera momentáneamente ahí hasta que resolviera asuntos personales, cuando le pidió de vuelta las llaves esta se negó y procedió a denunciarlo por violencia familiar. Teniendo así una orden de alejamiento.

El señor Vélez agregó que cuando su madre se encontraba grave de salud, en Michoacán, salió de la ciudad dejando a su esposa sola con sus hijas. Quien por complicaciones médicas perdió ambas piernas. Declaró, que en alguna de las ocasiones donde sus hijas estuvieron con su mujer la invitaron a firmar una hoja de adquisición por prótesis. Acusa que en realidad firmó, por supuesta confusión, una hoja para cederle los derechos de adquisición por la propiedad en la colonia Guerrero a una de sus hijas.

“Ella me dice, hijo, necesito que investigues a ver qué fue lo que yo firme, porque tus hijos en tu ausencia me llevaron ante un notario a firmar unos documentos, pero me dijeron que era para que me dieran unas prótesis. Entonces le dije, no te preocupes déjame descansar un poco. Porque ya estaba más delgado que ahorita, estaba preocupado y deje pasar un tiempo”.

Tras el fallecimiento de su esposa, sus problemas se incrementaron cuando intentó reparar su vivienda, debido a huracanes, pero se vio con la sorpresa que no tenía los permisos de propiedad para cualquier alteración al terreno. Él asegura que solo quiere liquidar la casa en Puesta del Sol para repartirla entre sus hijas e hijo y vivir sus últimos días en paz.

“Lo único que quiero es que me dejen en paz, que me dejen vivir aquí y que Miriam desaloje la casa para venderla y repartírselos a ellos, nada más lo que quiero es que me dejen en paz. La señora que vive conmigo no tiene nada que ver, porque últimamente le están diciendo que me está manipulando, que me va a quitar esto y no es cierto. Ella está estudiando Licenciatura en Derecho, es más, dejó de estudiar por irse a trabajar para solventar los gastos que ya no los puedo resolver por lo mismo de que mis hijos me han orillado a esta situación”.

De momento, continúa viviendo en la casa de la colonia Guerrero junto con su nueva esposa, esperando que no reciba represalias por sus posturas. Asegura tener pruebas de todo lo que dice y solicita apoyo jurídico para solventar está problemática.

GC