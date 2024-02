Samuel García y candidato presidencial de MC se exhiben borrachos

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, han sido el centro de atención tras la circulación de un video durante el partido de fútbol Tigres contra Pumas de la UNAM el pasado sábado 3 de febrero en el Estadio Universitario.

En el polémico video, grabado por Álvarez Máynez, se observa a ambos políticos en un palco acompañados por otras siete personas, incluido el candidato al Senado de Sonora, Ernesto “Pato” de Lucas Hopkins.

En el material Álvarez Máynez comienza a burlarse del gobernador García, haciendo referencia a las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras su breve registro como precandidato presidencial.

Bajo los presuntos efectos del alcohol, Álvarez Máynez señala las multas del INE dirigidas a García: “Multa, multa, multa, multa por tramposo, una multa del INE”, mientras que el gobernador neoleonés solo sonríe en respuesta”.

El video también muestra a Álvarez Máynez dirigiéndose a “Pato” de Lucas Hopkins, exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y haciendo alusiones políticas a Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado por Sonora del PRI, rival directo de De Lucas Hopkins.

“Saludos a Beltrones, ay papá, te la vas a…”, se escucha decir al candidato.

Muy finos, ellos, los diferentes. Si no lo controlan, no

lo consuman, si lo consumen, no se emborrachen, si se emborrachan, no lo graben, si lo graban, no lo suban, si lo suben aguántense. https://t.co/UAufzImVKr

