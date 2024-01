¡Competencia con Karely Ruiz y Babo! Santa Fe Klan anuncia su debut en OnlyFans

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Ángel Quezada, rapero mexicano, mejor conocido como Santa Fe Klan, anunció a sus fanáticos que como parte de sus nuevos propósitos por el 2024, debutará en OnlyFans, la polémica plataforma de contenido para adultos.

Como era de esperarse, los seguidores del intérprete se emocionaron con la noticia, pues con esta, no sería la primera vez en que el guanajuatense tendría acercamiento con dicha página.

Incluso, algunos recordaron en los comentarios la colaboración que realizó meses atrás junto a Karely Ruiz, justo cuando las estrellas eran novios, ocasión en que la que publicaron un video sin censura en el sitio web.

Y es que su corta relación se robó los reflectores porque, además, el contenido que publicaron en diversas redes, significó la iniciación de la también modelo regiomontana como cantante, quien más tarde declaró que durante su noviazgo con el músico, no pudo grabar su tan esperado clip con Babo, vocalista de Cartel de Santa:

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale (…) Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, mencionó Karely en Instagram.