Se tiene que depurar la lista de desaparecidos en BCS: Gobernador

Luego de que colectivos de búsqueda publicaron en sus redes oficiales una lista de 798 desaparecidos en lo que va del 2023 en Baja California Sur, el Gobernador del Estado, Victor Castro Cosío, declaró que se investigará caso por caso con el objetivo de disminuir el fenómeno de la desaparición de personas en territorio sudcaliforniano.

Si, tenemos que investigar caso por caso, uno por uno, porque hay quienes están desaparecidos. Cuando yo llegue había más de 500, entonces si ha habido desaparecidos y me preocupa el tema, no hay soslayarlo, cuando se soslaya se falla, es muy dado a minimizar y no, ustedes saben que no es mi interés minimizar.