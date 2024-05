Buscan reforzar la seguridad de menores ciclistas en malecón de La Paz

En un esfuerzo por garantizar la seguridad de los menores ciclistas que transitan por el malecón de La Paz, se está llevando a cabo una iniciativa para reforzar las medidas de protección.

La encargada de la Unidad de Educación Vial de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Andrea Márquez Geraldo, explicó que con las modificaciones en relación con la movilidad en el malecón los niños a bordo de bicicleta son incluidos como transeúntes en la zona turística.

Entre las reglas se establecieron horarios específicos de 3 a 6 de la tarde, donde se prioriza la circulación de los menores ciclistas para evitar conflictos con otros usuarios del malecón, la creación de áreas exclusivas para ellos y la instalación de más señalización específica para ciclistas para el respeto a la circulación y seguridad vial, según la representante de Educación Vial.

“Aquí lo importante es que como ciudadano tengamos en cuenta que papel nos corresponde dentro del espacio público, si soy conductor, si soy ciclista, si soy peatón, y hacerlo con responsabilidad. Saber qué papel estoy jugando, que me corresponde y que no me corresponde, porque es un trabajo en conjunto”.