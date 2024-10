Sheinbaum se compromete a revisar el caso de Yeimi tras manifestación de familiares y amigos

De manera pacífica, la señora Deisy López Trinidad, madre de Yeimi, junto a amigos y familiares, se manifestó a las afueras del Sector Naval de Cabo San Lucas, buscando una respuesta por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La señora López logró acercarse a Sheinbaum antes de que ingresara al Sector Naval, donde este día se llevaría a cabo la conferencia matutina. La madre de Yeimi solicitó una reunión directa con la presidenta para exponer la preocupante situación de seguridad que enfrenta el municipio, además de pedir que se intensifique la búsqueda del cuerpo de su hija.

“Le comenté del caso de mi hija, me dijo que tiene noción del tema y pidiéndole un momento para hablar con ella. Quiero hablar de mujer a mujer, de madre a madre. Tomo mis datos, me dijo que iba a ver eso para hacer un espacio; la verdad no le voy a quitar mucho tiempo. Quiero platicar con ella referente a la búsqueda de mi hija y que se refuercen estas acciones. No es solo mi hija, hay otras chicas que están sufriendo maltrato, hay mucha inseguridad, feminicidios y gente desaparecidos”.