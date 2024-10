Sheinbaum contesta a jueza que ordenó eliminar Reforma Judicial: “Se está extralimitando”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nuevamente se lanzó contra la juez Nancy Juárez, Salas, que ordenó al Gobierno de México eliminar la iniciativa de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su gira por el estado de Campeche, la mandataria adelantó a la jueza de Veracruz que no eliminarán la reforma e incluso la acuso de estarse extralimitando en sus funciones.

“Recientemente una jueza quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación, donde se publican las reformas, que bajemos la reforma Constitucional por un amparo. (…) se está extralimitando”, señaló ante decenas de presentes.

Aunque ya había hablado sobre el tema en las mañaneras pasadas, este sábado 19 de octubre lo volvió a hacer, y recordó que el pueblo de México quiere elegir a los jueces y magistrados, así como hace con otros cargos públicos.

“Por eso dijimos: ‘el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores; quiere elegir a jueces, magistrados y ministros’. No vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho”, continuó Sheinbaum, citando su decisión en la Ley de Amparo, Artículo 61, que dice que la ley no puede incidir cuando hay reformas constitucionales.