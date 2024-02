Show de Medio Tiempo Super Bowl 2024: detalles para verlo EN VIVO

Estamos a muy pocos días del tan aclamado Supertazón, encuentro que definirá al campeón de la actual temporada de la NFL, por lo que ahora, además de la actividad deportiva, los fanáticos esperan con ansias el Show de Medio Tiempo Super Bowl 2024.

Y es que es bien sabido que durante el descanso intermedio de la Gran Final del futbol americano, artistas con gran relevancia a nivel mundial se presentan para amenizar con su talento musical a los espectadores que asistieron a dicho evento.

Incluso, año con año, los organizadores habilitan una venta de boletaje especial para aquellos que desean asistir solo a los conciertos, mismos que se lideran por un artista principal en compañía de algunos invitados.

Tal es el caso del pasado 2023, cuando Rihanna se apoderó del escenario y pese a que en esa ocasión no llevó a ningún otro intérprete, su presentación impactó dentro de la industria del entretenimiento porque además reveló su embarazo.

Sin embargo, en esta ocasión será Usher, ganador de ocho premios Grammy, quien deleite a la audiencia mundial mientras cumple el sueño de presentarse en un evento de tal magnitud, el cual, además, representa a su regreso a los escenarios.

¿A qué hora inicia el Show de Medio Tiempo Super Bowl 2024?

Es así que el escenario protagonista del espectáculo se levantará aproximadamente a las 18:50 horas (tiempo del Centro de México), horario en el que se prevé que podría finalizar la primera mitad del juego en la cancha del Allegiant Stadium de Las Vegas.

Además, cabe destacar que el concierto promete un despliegue “impresionante” de fuegos artificiales, luces y algo “nunca antes visto”, de acuerdo con los organizadores, actividad que transmitirán a través de Paramount+, Star+, Televisa y TV Azteca.

Por otra parte, es importante mencionar que previo al partido también existirá la participación de otros artistas, tal es el caso de Reba McIntyre, quien interpretará el himno nacional de los Estados Unidos de América, mientras que Post Malone cantará ‘America The Beautiful’; Andra Day ‘Lift Every Voice and Sing’ y, durante una transmisión especial de Nick, Bob Esponja aparecerá con ‘Sweet Victory’.

