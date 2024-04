Por falta de acuerdos, maestros continuarán en paro de labores y movilización

Ha pasado una semana desde que el magisterio de Baja California Sur se fue a paro de labores, esto derivado de la falta pago de manera correcta de los quinquenios desde el 2004. En entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México, Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabello, señaló que el gobierno del estado y mucho menos la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) le han dado una solución a la solicitud de los maestros de un incremento del 100% en sus salarios.

Al no tener una respuesta favorable a sus peticiones, los maestros han decidido que el lunes 22 de abril a la 8 de la mañana, realizar una marcha pacífica desde la glorieta Fonatur, hasta las oficinas de Servicios Regionales de la SEP, para exigir a las autoridades el pago correcto de sus quinquenios.

“Desde el viernes aún no hemos tenido ninguna postura por parte del SNTE y el gobierno del estado, por lo que los compañeros de los distintos municipios tenemos establecido diversas actividades el día de mañana. Aquí en Los Cabos realizaremos una marcha pacífica desde la glorieta Fonatur, hasta servicios regionales; haciendo una parada en el edificio Pedrín.

En el caso de La Paz, ellos tienen otras actividades a partir de las 6 am. Los compañeros manifestamos que no tenemos apoyo por parte de nuestro líder sindical de la sección 3 del SNTE. Por este motivo hemos realizado estas acciones para presionar al gobierno que nos dé la cara; que nos diga por qué no establece ningún tipo de utilidad que beneficie a los trabajadores”.