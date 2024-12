Sismo de magnitud 5.7 sacude Yerington, Nevada, en EU

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió esta tarde la región de Nevada, Estados Unidos. De acuerdo con el Centro de Información Nacional de Terremotos (NEIC), el temblor tuvo un epicentro ubicado a 2.9 kilómetros de profundidad al noreste de Yerington, muy cerca de la ciudad de Carson.

Good afternoon Eastern Sierra, CA. Did you feel the magnitude 5.7 earthquake about 14 miles northeast of Yerington, Nevada at 3:08 pm? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/H0nH4O7ttl @Cal_OES @CAGeoSurvey @NVEarthquakes @unevadareno @USGS_Nevada pic.twitter.com/lXXaadcewg

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 9, 2024