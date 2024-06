Acusan a sobrino de candidata de atropellar a un niño en Cabo San Lucas

En redes sociales están circulando vídeos reportando que un menor de edad fue atropellado la noche del domingo 2 de junio en la delegación de Cabo San Lucas. Según la información recabada, el niño de 7 años sigue hospitalizado, mientras se especula que el presunto responsable podría ser un familiar de una candidata a diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

Un usuario de redes sociales identificado como Juan “N” compartió una serie de videos en los que se observa un altercado aparentemente relacionado con el menor ocurrido en la colonia Ampliación Tierra y Libertad. Según la información recabada, se alega que el presunto responsable conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Asimismo, se dijo que intentaba huir del lugar a bordo de otro vehículo después del incidente.

“¿Cómo ven? todavía el que atropelló va a manejar todo (SIC) y son panistas, y me dijeron que no saben con quién me meto (…) ese es el carro que atropelló al niño y son panistas, venían en ch*nga para ver aquí en la casilla que está en Tierra y Libertad … y acá está el otro carro donde querían huir”, testigo en el lugar.