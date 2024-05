¡Que la fuerza te acompañe! Detalles sobre el Museo de Star Wars en CDMX

¡Fans de Star Wars, tenemos buenas noticias para ustedes! Como bien sabrán, estamos a tan solo un día del tan esperado 4 de mayo, mejor conocido como ‘May the 4th be with you’.

LEER MÁS: ¡Anota la fecha! Revelan tráiler y estreno de ‘The Acolyte’, nueva serie de Star Wars

Ante ello, los apasionados de la icónica saga de George Lucas están a la espera de recomendaciones para celebrar dicho día, por lo que a continuación te contamos un plan ideal para todos los visitantes de Ciudad de México.

Se trata del Museo Estelar, ubicado en la capital del país, lugar que exhibe una amplia gama de figuras de colección y otros objetos oficiales de las películas y de los cómics.

Cabe destacar que el recinto cuenta con más de seis mil piezas divididas en cuatro secciones de la siguiente forma:

Sección vintage : cuenta con las primeras figuras de acción de las entregas iniciales.

: cuenta con las primeras figuras de acción de las entregas iniciales. Return of the toy: aquí están todos los coleccionables de la precuela, es decir, aquellos filmes que narran la historia de Anakin Skywalker y su maestro Obi-Wan.

aquí están todos los coleccionables de la precuela, es decir, aquellos filmes que narran la historia de Anakin Skywalker y su maestro Obi-Wan. The toys strike back: figuras de acción, naves, droides y demás personajes de la tercera trilogía.

figuras de acción, naves, droides y demás personajes de la tercera trilogía. Frozen in carbonite: en la última sección hay una referencia al proceso de criogenización de los criminales más buscados de la saga entera.

Este 4 de mayo, celebramos a los mejores fans de toda la GALAXIA 🌌 #Maythe4thBeWithYou pic.twitter.com/IjB0ipC0il — Star Wars España (@StarWarsSpain) May 3, 2024

Costo, horario y ubicación del museo de Star Wars en CDMX

Si estás interesado en asistir a conocer la exposición, es necesario precisar que la entrada es completamente gratuita, sin embargo, deberás agendar una cita en el siguiente enlace, basta con que des clic aquí y llenes el formulario.

En cuanto a su ubicación, el recinto cultural está en la calle Santa Margarita 519, en la colonia Insurgentes San Borja, de la alcaldía Benito Juárez.

Por otra parte, los horarios de visita son de miércoles a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 12:00 a 17:00 horas.

Ahora que ya tienes toda la información que necesitas, no lo dudes más y celebra el próximo 4 de mayo en el museo de Star Wars.