¡Paren todo! Taylor Swift y Travis Kelce confirman romance

¡Paren todo! Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron lo que sus fans estaban esperando: su romance.

La cantante y la estrella de NFL aparecieron juntos y agarrados de la mano durante una fiesta en Nueva York posterior al estreno de la Temporada 49 de “Saturday Night Live”.

Taylor y Travis llegaron juntos al exclusivo restaurante Catch Steak y mostraron su amor ante los presentes.

📹| Another video of Taylor and Travis in NYC today. Him helping her out of the car 🥺pic.twitter.com/ytD5HhKrq4

— Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) October 15, 2023