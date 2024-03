Lily Téllez cuestiona a Salgado Macedonio: “Usted es un ignorante de cómo está Guerrero”

La senadora Lily Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), protagonizó un intenso intercambio de palabras durante una sesión en el Senado de la República, dirigidas hacia el también senador y político Félix Salgado Macedonio, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien ha sido protagonista de controversias en los últimos meses.

Con un tono firme y directo, Téllez lanzó una serie de cuestionamientos a Salgado Macedonio, abordando la situación de Guerrero, estado al que este último representa y del cual es originario. Las palabras de la senadora del PAN resonaron en el recinto legislativo, dejando un mensaje contundente sobre la realidad que enfrentan los guerrerenses.

“No sé si ya se fue Félix Salgado Macedonio, pero ahí está”, comenzó Téllez, marcando el inicio de su intervención. A continuación, expresó: “Yo me imagino, senador Félix… que usted no sabe que Guerrero está bajo fuego. Me imagino que usted senador Félix Salgado Macedonio no sabe que Guerrero está bajo ataque. Me imagino que usted no sabe de la opresión que viven los guerrerenses.”

Continuó enumerando una serie de problemas que, según su percepción, afectan gravemente al estado de Guerrero:

“Me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado, que eso sufren los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que ha subido el cobro de piso en Guerrero, me imagino que usted no sabe que ha subido la extorsión en Guerrero, me imagino que usted no sabe que han subido los asesinatos en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que hay bloqueos en Guerrero”.

A ver, senador Félix Salgado Macedonio @FelixSalMac

aquí en el pleno y de frente 👇 pic.twitter.com/94GJuvzHKN — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 13, 2024

Entre sus señalamientos, la senadora destacó la situación de Acapulco, emblemático destino turístico del estado, el cual, según Téllez, se encuentra en un estado de abandono preocupante:

“Me imagino, senador Macedonio, que usted no sabe que hay ausencia de orden, de ley, de seguridad y de Estado de derecho. Me imagino que usted es un ignorante de cómo está Guerrero. Porque si no es así, usted está coludido con los criminales dueños de Guerrero.”

Recordar que Salgado Macedonio fue candidato para gobernador de Guerrero en 2021, sin embargo, autoridades electorales le quitaron la postulación por no presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. En su lugar quedó Evelyn Salgado Pinedo, hija del senador en mención. Actualmente, ella es gobernadora de Guerrero, un estado sumergido en la violencia.