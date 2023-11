¡Sube el volumen! John Lennon regresa a The Beatles con ‘Now And Then’, su última canción

La inteligencia artificial (IA) sin duda ha revolucionado al mundo entero, pues sus usos no solamente se aplican en la industria digital o de la ciencia, sino también en el mundo de la música y el entretenimiento.

Tal es el caso de la creación de canciones a través de estos algoritmos, que pese a que no todos están de acuerdo con ellos, hay otros artistas que los usan a su favor, por ejemplo, para la producción del sencillo “inédito” de Juan Gabriel.

Sin embargo, de entre todos los productos resultantes de IA, hay uno que la mañana de este jueves 02 de noviembre acaparó por completo la atención mediática y las tendencias en internet; nos referimos a: ‘Now And Then’, el nuevo éxito de The Beatles.

Hace algunos meses, Paul McCartney confesó que utilizó este tipo de tecnología para separar la voz del icónico John Lennon de un demo que grabaron en 1979, el cual, le fue entregado por Yoko Ono para que pudiera terminar la canción como tributo al vocalista fallecido.

Fue así, que tras más de 50 años de separación, los integrantes del legendario grupo británico reunieron su talento en su más reciente lanzamiento, que, además, representa al último de la banda.

‘Now And Then’, la canción inédita de The Beatles terminada con IA

Cabe destacar que a diferencia de otros productos musicales, la IA en ‘Now And Then’ no recrea la voz de Lennon, sino, que la usaron para que las grabaciones caseras que tenían originalmente, se convirtieran en un audio de alta calidad.

Además, la buena noticia es que luego de la publicación del pasado 25 de octubre, donde se revelaron los detalles sobre la nueva canción, la espera por fin terminó y ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Tal es el caso de YouTube, donde con tan solo cuatro horas de estreno, el tema ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

Y es que la emoción de todos los fanáticos está más que justificada, pues pese a que al inicio solo se escucha a John cantando junto a su piano, algunos segundos después se le une McCartney y Ringo Star.

Ahora, con ‘Now And Then’, The Beatles cierra su impresionante e histórica trayectoria musical, tras ser considerada como la banda más grande e influyente de todos los tiempos.