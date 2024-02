Tiroteo en estación del metro en Nueva York deja un muerto y cinco heridos

La tranquilidad de la rutina del metro neoyorquino se vio trastocada este lunes 12 de febrero, cuando seis personas resultaron alcanzadas por disparos de arma de fuego en una estación del Bronx. Según informes de la policía local, el incidente dejó un saldo fatal de un fallecido y cinco heridos.

Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York comunicó por teléfono que hasta el momento no se han efectuado detenciones relacionadas con el tiroteo y que aún no está claro el estado de salud de los cinco heridos. Medios de comunicación locales, citando fuentes policiales anónimas, han indicado que los heridos no corren peligro de muerte.

¿Son comunes los tiroteos en el metro de Nueva York?

A pesar de que la delincuencia sigue siendo poco frecuente en la red de metro, los incidentes como estos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los pasajeros. Según datos de la Autoridad Metropolitana de Transporte, en todo el año 2023 se reportaron 570 agresiones graves en la red de metro, lo que contrasta con los aproximadamente 3.8 millones de viajes diarios que se realizan en la red en días laborables.

🇺🇲🗽 | #URGENTE • Tiroteo en el Metro de Nueva York: al menos una persona murió y cinco están heridas. La policía confirma que 6 personas fueron baleadas, 1 muerta, en una estación de Mount Eden en la ciudad de Nueva York. Todos parecen ser adolescentes. Al menos cinco… pic.twitter.com/NMXq9MkBdm — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) February 12, 2024

Es importante resaltar que los tiroteos son acontecimientos excepcionales en la historia del metro de Nueva York. El último incidente similar se remonta al año 2022, cuando un hombre armado hirió a 10 personas en un tren que transitaba por Brooklyn, marcando así el primer tiroteo masivo en la red de metro desde 1984.

Los temores de los pasajeros en cuanto a la seguridad en el metro se intensificaron durante los primeros meses de la pandemia, cuando la tasa de criminalidad en el sistema de transporte se disparó a principios de 2020. Sin embargo, los índices de criminalidad volvieron a caer a niveles normales en 2021.

A pesar de ello, la percepción de los peligros por parte de los viajeros sigue siendo elevada, lo que subraya la importancia de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los usuarios del metro de Nueva York.