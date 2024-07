Han retirado 12 toneladas de basura y 7 embarcaciones varadas en la bahía de La Paz

El activista y fundador del colectivo Mar Libre, Pablo Ahuja, explicó que tras 6 jornadas de limpieza en manglares, arrecifes y costas realizadas en 2024 se han logrado retirar 12 toneladas de basura y 7 de las 40 embarcaciones que estaban varadas en la bahía de La Paz.

La tarea de retirar 12 toneladas en medio año ha sido todo un desafío para los miembros del voluntariado comprometido con la conservación y preservación del medio ambiente y los océanos. Se recolectaron desechos como plásticos, botellas, redes de pesca abandonadas y otros objetos que amenazaban la vida marina y la belleza natural de la bahía.

Además de las labores de limpieza, el representante de Mar Libre comentó que se lograron rescatar algunos navíos encallados por los efectos meteorológicos que han pasado por La Paz. La mitad de ellos por los efectos del huracán “Norma” en octubre de 2023.

Según Pablo Ahuja, la lista oficial de las embarcaciones varadas es inexacta. Ni las autoridades federales, ni la capitanía de puerto saben exactamente cuantos barcos fueron arrastrados por los vientos y las corrientes marinas desde su área de fondeo hasta la bahía.

“Hemos quitado en total 7 barcos, lo cual 3 son de Norma y 4 son de otros huracanes. Quitamos un barco en el Centenario que era de Norma y no estaba en su lista, hay otro barco en El Mogote que si es de Norma, pero no está en la lista, hay un yate afuera de Punta Prieta que no está en la lista, y hay un barco en isla Espíritu Santo que no está en la lista”.