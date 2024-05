Tornados siguen golpeando a EU; ahora en Kansas y Oklahoma (VIDEOS)

La furia de la naturaleza se ha dejado sentir nuevamente en el corazón de Estados Unidos, donde al menos 13 tornados han sido reportados en Kansas y Oklahoma, según informó el Centro de Predicciones Climáticas. Estos eventos climáticos extremos han causado daños considerables y han dejado a las comunidades locales en alerta máxima.

En Oklahoma, dos tornados particularmente fuertes azotaron el estado el pasado domingo 19 de mayo, activando una emergencia en la ciudad de Custer. Este evento provocó daños significativos, afectando al menos a 20 viviendas, según reportes de CBS. Las imágenes de la devastación muestran techos arrancados, estructuras dañadas y escombros esparcidos por las calles.

El Servicio Meteorológico Nacional también informó que las tormentas, que comenzaron el domingo por la tarde y se prolongaron durante toda la noche, trajeron consigo ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora. En el centro de Kansas, el aeropuerto de Salina registró una ráfaga impresionante de 160 kilómetros por hora, destacando la intensidad de estas tormentas.

Jacob Schwein, residente de Russell, Kansas, relató a la estación de televisión KAKE su experiencia al observar cómo una nube en forma de embudo se dirigía hacia su hogar. “Cuando salí del trabajo, lo vi”, dijo Schwein. “Lo vi bajar justo allí en la siguiente carretera”. Su casa sufrió daños y su garaje, donde guardaba un auto de carreras, trofeos y herramientas, quedó completamente destrozado.

Footage captured on Sunday shows severe storms sweeping through Kansas. Severe weather is still in full swing in multiple states on Tuesday.

See the latest forecast: https://t.co/QqT509QYlz pic.twitter.com/5AxUV4lndg

— ABC News (@ABC) May 21, 2024