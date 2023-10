El torneo de pesca “Misión de Magdalena” será reprogramado hasta nuevo aviso por llegada de Norma

Los torneos de pesca deportiva, en Baja California Sur, continúan resintiendo los efectos del fenómeno climatológico Norma, pues al confirmarse que el Bisbee´s Offshore se aplaza hasta la semana próxima, Fishing in the Five ha hecho lo propio con su primera fecha de la “Misión de Magdalena”, en el Puerto de San Carlos, municipio de Comondú a pesar de que la nueva fecha aún no se ha confirmado, se pide a los participantes que estén atentos a las publicaciones de actualización.

Los pescadores inscritos y sus respectivas embarcaciones tendrán que esperar hasta nuevo aviso, dado que el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) ha tomado la decisión de no llevarlo a la práctica por el alto riesgo que conllevan las condiciones actuales del Océano Pacífico, entre ellas, el fuerte oleaje y las intensas ráfagas de viento en los diferentes puertos sudcalifornianos que ya han sido cerrados por la seguridad de todos.

El pasado sábado 7 de octubre, los organizadores del evento llevaron a cabo una rueda de prensa en la Marina de Cabo San Lucas con el fin de explicar los lineamientos frente a los medios de comunicación. Este torneo acarrea un alto valor, ya que marca el comienzo del proyecto “Pescando en los 5” y Comondú está anunciada como la primera parada de toda la Media Península.

Cabe recordar que “La Misión de Magdalena” cuenta con una bolsa garantizada de $500 mil pesos en las capturas de dorado y marlin con pesos mínimos de 15 y 100 libras respectivamente. Hasta ahora, la organización pide que sean pacientes sobre la situación y sean precavidos ante el impacto de “Norma”.

