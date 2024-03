Trabajador denuncia despido tras sufrir accidente en la obra de la Tamaral

Un ciudadano, Leopoldo Calleja Clemente de 67 años, compartió su experiencia de sufrir lesiones mientras trabajaba en la vialidad Padre Nicolás Tamaral, en construcción en la delegación de Cabo San Lucas. Ahora, busca apoyo para continuar con su tratamiento después de ser despedido sin liquidación, ni justificación el pasado lunes.

Calleja Clemente explicó que, hace aproximadamente 15 días, mientras trabajaba cortando el piso, no se percató de un registro abierto y cayó dentro de él, sufriendo una contusión en la cadera izquierda, un hematoma en el muslo derecho y un esguince de rodilla, según la evaluación médica.

A pesar de que se esperaba que la construcción de la avenida Padre Nicolás Tamaral finalizara para el 15 de marzo, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, anunció recientemente que la entrega se pospondrá un mes y medio más debido a asuntos pendientes como las aceras y el alumbrado.

“Hace aproximadamente 15 días estaba yo trabajando y habían coladeras abiertas, los registros estaban abiertos y andábamos cortando el piso con una máquina, yo iba adelante pero no me fije que había un registro ahí cerca, bueno, ya lo había visto pero la verdad se me fue y caí adentro (…) Yo todavía me siento un poco mal, nada más que yo me presenté a trabajar, nomás una semana tuve incapacitado, osea sin trabajar, y ya a la otra semana me presenté, pero con molestia, y ahora resulta que el señor ya me despidió”, expresó Leopoldo Calleja Clemente.