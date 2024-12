Trabajadores del IMSS-Bienestar se manifiestan en el Hospital Salvatierra

Este viernes 20 de diciembre, trabajadores sindicalizados del sector salud adscritos al programa IMSS-Bienestar se manifestaron en las instalaciones del Hospital General Juan María de Salvatierra en La Paz, Baja California Sur. La protesta pacífica buscó visibilizar la inconformidad ante el incumplimiento en el pago de bonos navideños y la ausencia de garantías laborales, situaciones que afectan a más de 1,600 empleados del sector.

Los trabajadores señalaron que, en años anteriores, las prestaciones adeudadas incluyen el bono navideño federal, de aproximadamente 14 mil pesos, el bono estatal de fin de año, de aproximadamente 15 mil pesos, un bono por útiles escolares y un incentivo por antigüedad, que varía según los años de servicio.

Víctor Hugo Salinas, coordinador del servicio de transfusión del hospital, señaló que estas prestaciones se entregaban puntualmente, pero en esta ocasión, las autoridades informaron que los pagos se depositarán en tarjetas bancarias que no han sido entregadas.

“Esa tarjeta TOKA, que nos entregaron con anterioridad, es una tarjeta desechable. Nunca hemos guardado una tarjeta de ese tipo entonces que ahora vengan y nos digan que nos van a pagar a través de ese plástico para muchos es incómodo y es una falta de respeto al final de cuentas porque nadie o la mayoría no tienen esa tarjeta o los que la tienen el NIP ya no funciona. No hemos tenido acceso a estados de cuenta, movimientos, no hemos tenido acceso a cambiar el NIP”, afirmó Víctor Hugo.