Más 400 trabajadores recibieron su base en el IMSS-Bienestar en BCS

En Baja California Sur, 468 trabajadores de la salud han conseguido una base a través del IMSS-Bienestar. Se trata de personal médico, enfermería y paramédico. Además, se ha hecho la contratación de 11 médicos residentes egresados de los diversos hospitales escuela en la entidad.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la oficina de Representación de IMSS-Bienestar en Baja California Sur, Bogdán Arriaga Benis, quien señaló que con esto se ha brindado certeza laboral a los trabajadores, al tiempo que se fortalece la atención médica para la población. Sobre el proceso de basificación, sostuvo que este se realizó de manera legal y transparente.

Destacó que en la media península los beneficiarios del IMSS-Bienestar ascienden a más de 250,000 personas. Ellos reciben atención médica a través de una infraestructura estatal que se compone de siete hospitales generales, dos de especialidad y una red de 77 centros de salud. A esto, se sumará próximamente el Hospital de Santa Rosalía, el cual contará con 30 camas, y será el más grande de la región Pacífico Norte.

“Garantizar a plenitud el derecho a la salud de todos y todas quienes no cuentan con ISSSTE o IMSS, de una manera integral y a través de un nuevo Modelo de Atención para el Bienestar que impulsa el presidente de México y que atiende actualmente cinco ejes fundamentales: La promoción de la salud, la prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos”, dijo.

Por último, recordó que los servicios del IMSS-Bienestar se encuentran disponibles para todas aquellas personas no derechohabientes, quienes, de no existir esta institución, no gozarían de seguridad social, atención médica y hospitalaria.

