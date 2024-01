Trenes del metro chocan en Nueva York y se descarrilan; hay 24 heridos (VIDEO)

En la tarde de este jueves 4 de enero, un impactante incidente sacudió el Upper West Side de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos, cuando un tren del metro, transportando aproximadamente a 300 personas, chocó contra otro de trabajadores cerca de la calle 96. El resultado fue un descarrilamiento que dejó al menos 24 personas heridas, según reportes del New York Times.

El choque se produjo alrededor de las 15:00 horas mientras el tren de trabajo realizaba un cambio de vía, siendo impactado por el tren de pasajeros. Este choque desencadenó el descarrilamiento, generando escenas de confusión y emergencia en la zona.

De las 24 personas heridas, ocho fueron trasladadas a hospitales locales, aunque ninguna de las lesiones se considera potencialmente mortal, brindando un respiro en medio de la situación crítica.

🚨#BREAKING: Two subways Trains have Collided causing a derailment.

Numerous emergency personnel and other agencies are currently on the scene after two subway trains collided, causing a portion of one train to derail in 96th/Broadway in Upper West Side Manhattan, New York. At… pic.twitter.com/vWoTCra8y7

