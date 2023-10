Venden terrenos para tumbas en medio de falta de espacios en panteón de La Paz

En redes sociales han comenzado a circular publicaciones donde se venden espacios para tumbas en el Panteón de Los San Juanes de La Paz. Los curiosos ofrecimientos provocaron que decenas de cibernautas arman debates en la web.

Una de las personas que ofreció el terreno donde descansaban los restos de su padre explicó de manera anónima cuál fue el motivo por el que después de 25 años de fallecido decidió reubicarlo del cementerio local.

“El Panteón de los San Juanes ya no tiene espacio, ya no hay espacio para entierros más que los que ya tiene la gente. Ese terreno yo lo estoy vendiendo porque ahí estaba mi papá y lo exhumó porque lo cremé, entonces yo ya no ocupo esa casa por eso está disponible.”