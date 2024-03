Tunden a Carlos Rivera por sacar los pasos prohibidos

Carlos Rivera se ha convertido en el objeto de críticas en redes sociales tras la viralización de varios videos, donde se le observa sacando los pasos prohibidos en sus conciertos.

En dichos clips, se le puede ver bailando de una manera bastante peculiar que ha llamado la atención de los usuarios. Aunque es notable el empeño que pone en el escenario, muchos consideran que luce bastante descoordinado. Y es que el cantante parece no seguir ninguna coreografía, sino dejarse llevar por la música.

“Me gusta demasiado, me fascina… pero que no baile así, hay pasos muy afeminados y luego la gente se burla, y no me gusta que se rían de él y le estén diciendo cosas”, “Mi pregunta es ¿quién le dijo que bailaba o se veía bien con esos movimientos de picazón de cola?”.