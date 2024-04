Tunden a Peso Pluma por recurrir a la anestesia general para tatuarse

Peso Pluma ha sido objeto de burlas y críticas en redes sociales después de que se viralizara un video en el que se le ve siendo tatuado en los brazos. Muchos usuarios comenzaron a sugerir que el cantante de corridos tumbados fue sedado completamente durante el proceso para poder soportar el dolor, ya que optó por realizarse varios diseños de manera simultánea, lo que implicaba que múltiples agujas trabajarían en su piel al mismo tiempo.

El video, compartido por el estudio de tatuajes No Pain By Ganga, antes de la presentación de “Doble P” en Coachella 2024, muestra al cantante recostado en una camilla usando una bata, mientras múltiples tatuadores trabajan simultáneamente en sus brazos. Lo que resulta llamativo es que parece estar notablemente inmóvil, lo que hace suponer a muchos que utilizó anestesia general para poder ser tatuado.

A pesar de que algunos expertos sugieren que el uso de anestesia es común en la industria del tatuaje para reducir el dolor, algunas personas no están convencidas, ya que consideran que la verdadera experiencia de hacerse un tatuaje se pierde al eliminar el dolor. Precisamente, por este motivo fue tachado de cobarde.

“Ya me lo imagino después de la sedada”, “es que no iba a aguantar tanto dolor, está en los puros huesos”, “Un tatuaje sin dolor no cuenta, el punto de un tatuaje es el dolor, el significado de tal, ¡qué vergüenza tan joven!”, “¿Para qué hacerte tatuajes si no aguantas? Eso es parte del proceso!”, “¡Sedálenle la garganta mejor!”, “Pobrecito, no quería que le doliera”, “Le falta barrio, no cabe duda de que solo es un blanquito fresa, no merece esas tintas”, comentaron algunos usuarios