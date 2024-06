Video: Turbulencia causa pánico en vuelo Cancún-Monterrey

La tarde del miércoles 5 de junio, pasajeros de un avión procedente de Cancún con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey vivieron momentos de pánico cuando turbulencia ocasionó que la aeronave se sacudiera fuertemente poco antes de aterrizar.

El avión de la aerolínea Volaris, se disponía a aterrizar cuando una fuerte ráfaga de viento lo sacudió sin control.

Esto ocasionó que los pasajeros entraran en pánico, afortunadamente, el piloto logró estabilizar el avión y los llevó sanos y salvo a tierra.

Tras el aterrizaje, los pasajeros le aplaudieron al piloto y tras el susto varios compartieron los momentos de angustia en las redes.

Turbulencia EXTREMA en el vuelo de Mexico City VB1126 intentando aterrizar en Monterrey. Thank God everyone is safe now. Aterrizamos en Zacatecas. #flightscares #turbulencia #MexicoCity #Monterrey pic.twitter.com/bslS8TrVXV

— Genia 😀 (@genia_torres) June 6, 2024