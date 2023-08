El turno vespertino de la primaria Ignacio Altamirano continuará este próximo ciclo escolar

Hace unas semanas, algunas familias se encontraban ante la incertidumbre de un posible cierre del turno vespertino de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano en el municipio de La Paz.

Sobre esto; el director del plantel educativo en el turno matutino, Enrique Angulo Lucero, señaló que el próximo lunes 28 de agosto, la primaria sí iniciará clases con ambos turnos, ya que se cuenta con la capacidad necesaria para llevar a cabo el inicio de clases y aún no hay una decisión formalmente establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP):

“El turno matutino maneja 12 grupos de manera natural; porque son doce las aulas que tenemos. Tenemos un espacio que no se utiliza, digo, porque no hemos podido conseguir computadoras. Antes era un espacio como aula de medios, pero ahora no tenemos computadora. Y si en caso que se requiera, me comentó la autoridad, de abrir otro grupo, ahí se abriría. De cuál grado, no lo sabemos, el que tenga mayor incremento; si es primero o cualquier grupo, mandarían el recurso para abrir otro grupo más. Y con eso, ya se satisface toda la demanda educativa, que tienen incluso con respecto a los alumnos del turno vespertino”.