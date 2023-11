Urge aumento de presupuesto para atender la violencia en BCS: Comisión de Igualdad de Género

La Comisión de Igualdad de Género de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, comentó que la falta de presupuesto ha sido la principal problemática presentada para realmente poder implementar planes de acción para combatir y prevenir la violencia de género.

María Luisa Ojeda González, diputada y presidenta de la Comisión, comentó que es necesario analizar los temas de género con base en la administración de recursos presupuestales para cumplir con la agenda; ya que, asegura, ha sido uno de los obstáculos más relevantes dentro de las estrategias para erradicar la violencia de género en el estado:

“Finalmente, el presupuesto, si no hay un presupuesto para las políticas públicas, son letras muertas. Entonces, viendo y revisando, vemos que aquí en el estado tenemos un presupuesto donde no está desagregado, donde no hay objetivos claros para su evaluación y seguimiento, y por supuesto, si hay algo que no se puede evaluar, no se puede saber si realmente están siendo efectivos y si se pueden redireccionar esas políticas o seguir con lo mismo”, expuso.