Usher decepciona en el show de medio tiempo del Super Bowl 2024

Usher realiza presentación en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, conocido por éxitos como “Yeah!” y “My Boo”, quien ofreció una presentación menos fastuosa que en otras ocasiones.

Iniciando con “Caught Up”, Usher atrapó la atención del público para luego continuar con “U Don’t Have to Call”. En un momento, el cantante compartió un breve mensaje expresando su gratitud por haber llegado al escenario del Super Bowl, seguido por una interpretación de “Love in This Club”.

Poco después llegó cuando Alicia Keys se unió a Usher en el escenario para interpretar juntos el éxito “If I Ain’t Got You”, seguido por “My Boo” y “Nice & Slow”. Usher realiza presentación, en un gesto de intimidad, se despojó de su camiseta mientras entonaba “U Got It Bad”, y luego fue acompañado por H.E.R. en un impresionante solo de guitarra.

La presentación continuó con la participación de los miembros de Black Eyed Peas, quienes acompañaron a Usher y sus bailarines en una coreografía en patines mientras Lil Jon entonaba el coro de “Turn Down for What”, antes de dar paso al icónico “Yeah!”.

El cierre de la presentación estuvo marcado por la aparición de Ludacris para el famoso rap del tema, uniendo fuerzas con Lil Jon para cerrar con broche de oro la actuación de Usher realiza presentación en el medio tiempo del Super Bowl, dejando al público emocionado y satisfecho con su espectáculo menos fastuoso pero igualmente impresionante.