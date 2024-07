A pesar de las multas, vado de Santa Rosa está convertido en basurero clandestino

Sin control alguno, el Vado de Santa Rosa en San José se ha transformado en un asentamiento irregular y un vertedero clandestino de escombros y basura. Las denuncias ciudadanas son constantes, señalando que tanto vehículos particulares como empresas depositan residuos sin ningún tipo de supervisión o sanción.

CPS Noticias y Tribuna de México realizaron un recorrido por la zona para verificar la magnitud del problema. Durante la visita, se observaron letreros que indican “se recibe escombro”, a pesar de que la zona de arroyo está prohibida para el depósito de desechos.

En respuesta a estas denuncias, el alcalde Óscar Leggs Castro comentó que se están imponiendo multas a quienes sean sorprendidos en estas prácticas ilegales. Añadió que este problema persiste debido a que algunos ciudadanos prefieren evitar llevar sus residuos a los rellenos sanitarios oficiales.

“Ecología lo está haciendo, están levantando las multas correspondientes. De hecho, nos han llegado multas de personas que no pudieron llevar la basura al relleno y la tiraron porque está muy lejos; no les estamos condonando nada. Todo aquel que vaya a tirar basura dónde no esté permitido va a ser multado por el área de ecología. Esto no es cierto, ya cuenta con una UMA pareja, entonces no es caro. Aquí el asunto es que no quieren pagar”.