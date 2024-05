Callejón convertido en basurero clandestino en La Paz

Vecinos de la colonia Arboledas de La Paz denunciaron la existencia de un basurero clandestino en el callejón número 12, ubicado entre las calles Chechen entre Héroes de Independencia y Gómez Farías, a espaldas del estacionamiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta problemática ha generado preocupación e indignación entre los habitantes, quienes se ven afectados por los efectos negativos que conlleva la acumulación de desperdicios en su entorno. El basurero fue descrito como un foco de contaminación y un riesgo para la salud pública.

Una vecina declaró que el callejón es utilizado por algunas personas que se reúnen en las noches y madrugadas a realizar actos ilícitos, como consumo de drogas y vandalismo. En una ocasión, según la denunciante, su hogar estuvo a punto de calcinarse por un incendio provocado en ese lugar.

“Una vez a las 2 de la mañana -porque ahí ese callejón es para pura droga de los chamacos-entonces prendieron arbustos, una palma terminó quemada y subió hasta arriba la lumbre. Si no viene un vecino que me toca la ventana y me dice que nos saliéramos porque estaban tronando los vidrios nos hubiéramos quemado todos ahí”.