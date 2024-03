Les vendieron gato por liebre a vecinos de Altamira

El Fraccionamiento Altamira se ha vuelto un punto de descontento para alrededor de 200 personas que adquirieron casas de un valor aproximado de 1 millón de pesos que presentan defectos desde su compra.

A través de redes sociales, usuarios denunciaron con detalle cada desperfecto que los hogares presentan con la siguiente publicación:

Entre los defectos que menciona la publicación señala que aparecen en todas las casas, sobre todo en época de lluvia y que se acrecentaron más con el pasado huracán, por ejemplo con humedad en las paredes, grietas, filtraciones en los techos, boilers defectuosos, accesorios de las casas incompletos, instalaciones eléctricas defectuosas y sellos de ventanas de mala calidad.

Aunado a esto, desde el paso del huracán Norma, en octubre de 2023, las lluvias afectaron enormemente con filtraciones en las estructuras. En el caso de uno de los testimonios anónimos se comentó que tardaron seis meses en hacer válida la garantía para reparar los daños por el fenómeno meteorológico, los cuales no resolvieron el problema.

“Fuimos muchos, hicimos una queja fuera de las oficinas, se nos comentó que se nos iba a reparar los daños y de esa lluvia ya vamos para seis meses. Es fecha que apenas vinieron a mal reparar la casa porque la semana pasada repararon supuestamente y la llave del tinaco me la dejaron abierta, se me volvió a mojar todo adentro lo eléctrico. Ya debería estar dañado”.

Por otro lado, otro de los afectados aseguró que el trato de las personas encargadas de ser enlace entre la agencia inmobiliaria y los clientes es déspota y prepotente. Cabe mencionar que en su caso se utilizó crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

“Fui a buscar a la arquitecta a las oficinas, me mandaban a donde ella estaba en obras y llegué a encontrar a la arquitecta tomando con los albañiles, nada serio su trabajo ni profesional. Solo me decía; voy a ir a su casa; pero la verdad jamás volvieron. Yo fui en varias ocasiones molesta a las oficinas, porque estas casas no nos las regalaron”.