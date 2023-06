Verstappen y Checo Pérez encabezan el primer libre en GP de España

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Cataluña (4,657 km) en Montmeló.

El vigente líder del mundial dominó con autoridad a sus contrincantes, hasta aventajar a su compañero de escudería y segundo clasificado, el mexicano Sergio Pérez, en 768 milésimas.

El tercer mejor tiempo fue para el francés Esteban Ocon (Alpine), a 814 milésimas de Verstappen.

Al igual que otros equipos, Red Bull, que domina la temporada, decidió incorporar novedades a su monoplaza en España con un suelo y un difusor ligeramente modificados. Las primeras vueltas en pista en Cataluña parecen indicar que la evolución es positiva.

El neerlandés Nyck de Vries (AlphaTauri-Red Bull) dio la sorpresa al hacer el cuarto mejor crono por delante del francés Pierre Gasly (Alpine).

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso, foco de aficionados y medios españoles, fue sexto con su Aston Martin, mientras que el danés Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) fue séptimo.

Ferrari, que introdujo varias novedades en su monoplaza para este Gran Premio de España, hizo algunas pruebas en esta primera sesión.

El español Carlos Sainz, que rodó con la nueva versión de la SF-23, fue noveno, por detrás de su compañero monegasco Charles Leclerc, que utilizó el mismo coche que la carrera en Mónaco el pasado domingo.

Mercedes, que había presentado unos nuevos pontones en el Principado, intentará medir el auténtico potencial de sus monoplazas en el circuito más tradicional de Montmeló.

La primera sesión de entrenamientos libres dio algunas respuestas, aunque el décimo y duodécimo mejores tiempos de los británicos George Russell y Lewis Hamilton son anecdóticos.

La segunda sesión de entrenamientos libres está prevista a las 15h00 GMT de este viernes.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁

Red Bull tops the opening session of the weekend, with Esteban Ocon just behind #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/grnxabHZKT

— Formula 1 (@F1) June 2, 2023