(VIDEO) “Me resbalé, jefe”: Aparatosa caída de clavadista francés ante Macron se vuelve viral

La aparatosa caída del clavadista francés, Alexis Jandard, ante la mirada del presidente Emmanuel Macron está dando la vuelta al mundo desde este jueves 04 de abril.

El deportista de 26 años participó en la demostración de clavados por la inauguración de un Complejo Acuático en la ciudad de Saint-Denis, bajo el contexto de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Junto con sus compañeros Gwendal Bish y Jules Bouyer, el clavadista se presentó frente al presidente Emmanuel Macron; sin embargo, Alexis se convirtió en el protagonista al resbalar del trampolín.

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: “Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…” pic.twitter.com/jtCcyyATfl

