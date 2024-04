¿Cómo afectará el Eclipse Solar a los animales y plantas?

El Eclipse Solar 2024 está próximo a apreciarse en México, Estados Unidos y Canadá, donde parecerá que la noche llega por adelantado, aunque la oscuridad sólo dure unos minutos. No obstante, para el reino animal y vegetal este cambio podría afectarles.

Este próximo 08 de abril, cuando la Luna devore al Sol, la rutina y comportamiento de los animales podría cambiar, de acuerdo con el estudio Annals of the Entomological Society of America.

¿Cómo viven los animales un Eclipse Solar?

Según los expertos, en observaciones pasadas el espectáculo ha causado comportamientos interesantes en animales debido a la disminución temporal de la temperatura, ya que puede caer de 10 a 15 grados.

Igualmente, la reducción de luz solar puede causar confusión y ansiedad entre las especies, de acuerdo con National Geographic. Algunas cambian sus actividades, mientras otras adoptan comportamientos inusuales durante el día.

En el caso de las aves, el estudio expone que algunas vuelan de regreso a sus nidos, como si se tratara de un anochecer repentino. Animales terrestres, insectos y mamíferos, se vuelven más activos durante la oscuridad.

Annals of the Entomological Society of America publicó que, después del eclipse del 21 de agosto de 2017, las abejas dejaron de zumbar durante la totalidad y regresaron a sus colmenas, pero cuando la luz volvió, parecían desorientadas.

Los animales de granja, como vacas y aves de corral, regresaron al granero a medida que empieza a oscurecer porque creen que ya es de noche.

Por su parte, primates y mamíferos terrestres mostraron signos de confusión temporal al agitarse y estresarse durante el resto del día después del eclipse.

Otro estudio hecho por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte documentó igualmente en 2017 que los flamingos del Zoólico de Carolina del Sur se reunieron alrededor de sus polluelos para protegerles, acción que ocurre ante situaciones que ven como amenaza.

La tortuga de Galápagos se apareó durante el evento; los hipopótamos abandonaron sus ríos para ir a sus zonas de alimentación nocturna, y cuando la luz regresó, se detuvieron e interrumpieron su recorrido.

Los animales nocturnos salieron brevemente de sus escondites, confundidos por la oscuridad diurna. Esto demostró la sensibilidad de los seres vivos a los cambios ambientales y eventos astronómicos. De las especies estudiadas, el 76 por ciento cambiaron sus rutinas.

Las plantas también

El doctor Daniel P. Beverly analizó que un tipo de arbusto del desierto, llamado artemisa grande, se vio afectado con el Eclipse Solar en 2017 durante el intercambio de gases de las hojas y fluorescencia de la clorofila.

En la totalidad del fenómeno astronómico, cuando la temperatura del aire bajó y cayó el déficit de presión de calor, notó que la fotosíntesis se desplomó y luego tardó horas en recuperarse del impacto de que la luz solar reapareció.

¿Cómo afecta a los animales de compañía?

Mike Reynolds, profesor de astronomía en Estados Unidos declaró a la revista People que durante los eclipses solares los animales de casa deben permanecer en el interior para evitar que miren al Sol o se asusten.

Los animales de compañía, al igual que los humanos, no deben ver directamente el eclipse, además para ellos no está la opción de usar los lentes de protección, ya que pueden afectar también su vista.

¿Cómo cuidarlos?

Mantenlos dentro de la casa o en algún lugar donde estén seguros

No los obligues a mirar el Eclipse Solar

Si los notas estresados, acarícialos y dales calma

MAEP