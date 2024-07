Gobernador de BCS reconoce fallo en campaña contra violencia de género

Hace dos años, el Gobierno de Baja California Sur arrancó la cruzada “Párale a la Violencia contra las Mujeres”. Sin embargo, de acuerdo con el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, esta estrategia no ha dado los resultados esperados.

La campaña “Párale a la Violencia contra las Mujeres” consiste en una serie de acciones interinstitucionales, enfocadas en sensibilizar a la población sobre la violencia de género. Pese a la colaboración de los distintos entes de gobierno en esta tarea, las cifras de delitos hacia las mujeres no han disminuido.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que de 2022 a 2023 los delitos contra la familia aumentaron casi en un 20% en Baja California Sur. En el mismo periodo, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual se incrementaron en cerca del 7%.

“La verdad, es lamentable tener estos datos a nivel nacional. Estamos en la media, pero eso no nos debe llenar de ‘Ah, estamos en la media’. No. Tenemos que ser de los estados donde menos violencia contra las mujeres haya. Feminicidios hemos tenido tres, pues es un estado que dicen ustedes ‘tres feminicidios’, no, no debe haber ni uno. Ni una más. Así de fácil”, mencionó.