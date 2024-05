Votación anticipada: 94 ciudadanos de Los Cabos ya emitieron su voto

Con el objetivo de incrementar la participación ciudadana en las votaciones del próximo 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado el proyecto de “Voto Anticipado”. Este proyecto permite realizar el proceso de votación en los hogares de personas en situación de postración y de ciudadanos en prisión preventiva.

La vocal ejecutiva del distrito 02 del INE en Baja California Sur, Beatriz Rangel Juárez, informó que 94 ciudadanos ejercieron su derecho al voto de manera anticipada; 13 de ellos fueron personas en situación de postración y 81 en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Los Cabos. Explicó que cada uno de esos votos se incorporará a la casilla para ser contabilizado junto con los votos realizados en las casillas el día de la elección.

“En esta ocasión se habilitó un sistema de votación nuevo, el cual es el voto anticipado. Las personas que no puedan ir a votar, que definitivamente no se puedan mover por alguna situación de discapacidad, edad o lo que sea a su casa se fue a recabar el voto y a lo mismo a las personas en prisión preventiva, las cuales no tienen una sentencia condenatoria que se encuentran en el Centro de Reinserción Social de Los Cabos. También acudimos ahí a recabar el voto de una manera anticipada, el día de la elección vamos a instalar la casilla, de los resultados se sumarán a los votos del Consejo Distrital. Se hizo una lista nominal de 13 para voto anticipado y en el caso de prisión preventiva 81”.